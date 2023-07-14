Kiracı, ev sahibini sokak ortasında vurarak öldürdü

MERSİN'in Toroslar ilçesinde İdris Özmen (52), tartıştığı kiracısı A.B. (42) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Linç edilmek istenen şüpheli, polis tarafından kurtarıldı.

Olay, 12 Temmuz'da ilçeye bağlı Toroslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İdris Özmen, iş yerinin üstündeki evinde oturan kiracısı A.B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı A.B., tabancayla ev sahibi Özmen'e sokak ortasında ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Özmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Özmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığında defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.