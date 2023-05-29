İzmir'in Konak ilçesinde bulunan kıraathaneye kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Olay anı vatandaşın cep telefonu ile görüntülenirken, saldırının dün gerçekleşen silahlı kavgayla alakalı olduğu öne sürüldü.

Kıraathaneye molotoflu saldırı kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan kıraathaneye kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Olay anı vatandaşın cep telefonu ile görüntülenirken, saldırının dün gerçekleşen silahlı kavgayla alakalı olduğu öne sürüldü.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan kıraathaneye akşam saatlerinde molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Kafalarında motosiklet kaskı bulunan kimliği belirsiz iki kişi kıraathanenin önüne gelerek molotofkokteyli ile saldırdı. Ardından şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise sokaktan geçen vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kafasında motosiklet kaskı bulunan bir kişinin kıraathaneye koştuğu arkadan gelen motosiklet kasklı kişinin elindeki molotofu kıraathaneye attığı görülüyor. Meydana gelen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken kıraathanede maddi hasar oluştu.

Saldırının dün gerçekleşen silahlı kavgayla ilişkisi olduğu öne sürüldü

Dün akşam saatlerinde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için 574 Sokak'ta bir araya geldi. Burada grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabanca ile ateş etti. Meydana gelen olayda 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Bu akşam saatlerinde gerçekleşen molotof kokteyli saldırının silahlı kavgayla alakalı olduğu iddia edildi.

Öte yandan, olayın arından harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Güvenlik kamerası izleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kafalarında kask takılı olarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.