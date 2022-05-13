Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı gerçekleşti

KINIK, İZMİR (Bültenler) - Öğrencilerin hazırlamış olduğu Edebiyat Sokağının gezilmesinin ardından Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Korosunun müzik dinletisi gerçekleşti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte sergilenen çalışmaların yer aldığı stantlar gezilirken, projeler hakkında öğrenciler ve öğretmenler bilgi verdi. Açılışa katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "TÜBİTAK proje faaliyetleri öğrencilerimizi bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmesi, proje hazırlama becerilerini geliştirmesi ve ortaya çıkan çalışmaları sunmaları açısından öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin hazırladığı projeleri inceleyip onları dinledik. Gençlerimiz geleceğimiz. Bilime olan ilgilerini görmek ve edindikleri bilgileri dinlemek bizleri mutlu ediyor. Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarının düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Karaduman'a , Proje Yürütücüsü Esma Özay Akkuş'a, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesinde gerçekleşen açılışa Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık Halk eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Sakin, Daire Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu TÜBİTAK Bilim Fuarı 12- 13 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

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