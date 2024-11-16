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Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur Trafik Kazası Geçirdi

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Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve ekibi, İzmir'de düzenlenen Büyükşehir Meclis Toplantısı'na gitmek üzere yola çıkarken trafik kazası geçirdi. Sürücü Sadettin Avcı'nın kontrolünü kaybettiği araç refüje çarptı ancak kazadan yara almadan kurtuldular.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, toplantıya katılmak için gittikleri İzmir'de trafik kazası geçirdi.

Kınık ilçesinden Büyükşehir Meclis Toplantısına katılmak için yola çıkan Sadettin Avcı yönetimindeki 35 GD 3535 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Bodur, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan yara almadan kurtulduklarını belirterek, "Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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