Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Kınalı Keklikler Doğaya Salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü, 500 kınalı kekliği doğaya bıraktı. Vali Kumbuzoğlu, kekliklerin ekosistemde önemli bir rol oynadığını ve zararlılarla mücadelede faydalı olduğunu vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Aksaray'a kınalı keklik getirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile beraberindeki DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 500 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu belirterek, "Kene başta olmak üzere zararlılarla mücadele yapması için keklikleri doğaya bıraktık. Ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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