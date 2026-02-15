Van'da bahçesinde 14 kınalı keklik yakalanan kişiye 75 bin 303 lira ceza verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde ikametinin bahçesinde 14 kınalı keklik ele geçirilen kişiye 75 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, saha çalışmasının ardından Alkasnak Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Ekipler, Ş.H'nin ikametinin bahçesinde yaptığı aramada 14 kınalı keklik buldu.

Keklikleri doğaya salmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim eden ekip, Ş.H'ye 75 bin 303 lira idari ceza uyguladı.