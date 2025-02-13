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Kimsesiz Hastaya Belediye Desteği

Kimsesiz Hastaya Belediye Desteği
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, kimsesiz bir akciğer hastası olan İzzet Yıldırım'ın evi belediye ekipleri tarafından temizlendi ve kendisi doktora götürüldü. Muhtar ve mahalle sakinleri, Yıldırım'a yardım çağrısında bulunarak durumunu iyileştirmek için ellerinden geleni yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde tek göz odada yaşam mücadelesi veren hasta kişinin evi belediye ekibince temizlendi, kendisi doktora götürüldü.

Ahatlı Mahallesi Muhtarı Şerife Koç, kimsesiz olan 58 yaşındaki İzzet Yıldırım'a yardım edilmesi için Kepez Belediyesine başvurdu.

Başvuru üzerine mahalleye gönderilen belediye ekibi, Yıldırım'ın tek göz odadan oluşan evini ve bahçesini temizledi. Yıldırım daha sonra muayene için doktora götürüldü.

Yıldırım, gazetecilere, kimsesi olmadığı için bir hayırseverin evinin bahçesindeki tek odayı kalması için kendisine verdiğini söyledi.

Tuvalet ve banyosu olmayan odada yaşamaya çalıştığını anlatan Yıldırım, "Akciğer hastasıyım, her şeyi burada yapıyorum. Çöp toplayarak yaşamaya çalışıyorum. 2 aydır hastalığım ilerlediği için çalışamıyorum." dedi.

Muhtar Koç ise mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine Yıldırım'ın durumundan haberdar olduğunu ve belediyeden yardım telep ettiğini dile getirdi.

Yıldırım'ın yardıma muhtaç olduğunu belirten Koç, "Eve geldim ve vatandaşın durumunun çok kötü olduğunu gördüm, ev yaşanmaz durumdaydı. Belediye ekipleri geldi, evi temizlediler ve yeni eşya alacaklar." diye konuştu.

Mahalleli Ömer Karagöz de hastalığı ilerlediği için çalışamayan Yıldırım'a, kendi imkanları yettiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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