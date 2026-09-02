İnegöl'de kimlik avıyla banka hesabı açan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 5 gözaltı, 500 bin TL ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar, banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler, parayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adına hesap açılan kişi bankanın önüne giderken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı