Haberler

İnegöl'de kimlik avıyla banka hesabı açan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 5 gözaltı, 500 bin TL ele geçirildi

İnegöl'de kimlik avıyla banka hesabı açan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 5 gözaltı, 500 bin TL ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip adına banka hesabı açarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Parayı çekmeye gelen zanlılar, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar, banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler, parayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adına hesap açılan kişi bankanın önüne giderken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası

Türk babayı polisler çocuklarının gözü önünde katletti
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var
Vatandaşın önüne koyacaklardı! Gaziantep'te mide bulandıran manzara

Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Cemal Enginyurt'un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı 'burs' transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler

Enginyurt'un başı büyük dertte! Danışmanın itirafları hayli vahim
Londra metrosunda dehşet gecesi! Saldırı ölümle sonuçlandı

Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi