Haberler

Aydın'da kimliğini evde unutan öğrenciye motosikletli polis desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan Nehir Kaya, kimliğini unuttuğu için zor durumda kaldı. Motosikletli polis ekipleri, Kaya'nın evinden kimliğini alarak sınav merkezine yetiştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi kimliğini evinde unutan öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek Nehir Kaya, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Durumu okulda görevli polislere bildiren Kaya'nın yardımına motosikletli polis ekipleri koştu.

Ekipler, Kaya'nın Güzelhisar Mahallesi'ndeki evinden kimliğini alarak sınav merkezine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si