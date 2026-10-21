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Kim Yo-jong'un da yer aldığı Kuzey Kore heyeti sınır güvenlik önlemlerini teftiş etti

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Kim Yo-jong'un da bulunduğu Kuzey Kore heyeti, sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini teftiş etti. Heyet, sınırın kalıcı olarak kapatılması için süren tahkimat projesindeki ilerlemeyi inceledi ve bölgede görevli askerlerle görüştü.

Kuzey Kore'de üst düzey hükümet yetkilileri ve ordu komutanlarından oluşan heyet, son dönemde Güney Kore ile karşılıklı provokasyon suçlamalarının ardından sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini teftiş etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong'un da bulunduğu yetkililerden ve ordu komutanlarından oluşan heyet, dün sınır bölgesine gitti.

Sınırdaki önlemleri teftiş eden heyet, sınırın kalıcı olarak kapatılması için devam eden tahkimat projesindeki ilerlemeyi inceledi ve bölgede görevli askerlerle görüştü.

Kim Yo-jong burada yaptığı konuşmada, "Devlet Başkanımız, düşman devletle sınırı sonsuza dek aşılmaz kılma yönünde emir verdi ve topraklarımızdaki egemenliğimiz konusunda asla taviz verilmeyeceğini belirtti." diyerek sınıra yeni ateş gücü ünitelerinin konuşlandırıldığını söyledi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Danışmanı Mareşal Pak Jong Chon da "Düşman birlikleri eğer uyarı hoparlörleri ve atışların ardından personelimizin güvenliğini tehdit eden provokasyonda bulunursa onları asla affetmeyin, derhal ve kararlı şekilde harekete geçin. Zaman sadece laf dalaşı yapmanın zamanı değil." diye konuştu.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve hoparlörden geçen yıl durdurdukları propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung, cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin meşru önlemlerini gerekçe göstererek yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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