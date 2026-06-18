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Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi, nükleer silahsızlanma çağrılarına tepki gösterdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, nükleer silahların ülkesinin temel çıkarı olduğunu belirterek, ABD ve müttefiklerinin silahsızlanma taleplerini çağ dışı olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, nükleer silahların ülkesinin "temel çıkarı" olduğunu söyledi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasına yönelik taleplerini "çağ dışı" olarak nitelendirerek kınadı.

Kim, nükleer silahsızlanmanın ülkesi için "geri dönüşü olmayan biçimde kesinleşmiş ve asla gerçekleşmeyecek bir gündem maddesi" olduğuna işaret ederek nükleer silahları ülkesinin "temel çıkarı" olarak nitelendirdi.

G7 dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, bu ülkeye yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısını yinelemişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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