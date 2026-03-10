Kuzey Kore: Abd-Güney Kore Ortak Askeri Tatbikatı Bölgede İstikrarı Daha da Bozuyor

PYONGYANG, 10 Mart (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Departman Direktörü Kim Yo Jong, ABD ve Güney Kore'nin devam eden ortak askeri tatbikatının "bölgede istikrarı daha fazla bozduğunu" söyledi.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Kim, ABD ve Güney Kore'nin Özgürlük Kalkanı adlı devam eden büyük çaplı ortak askeri tatbikatının, "askeri bir savaş oyunu" olmadığını, aksine Kuzey Kore ile bir çatışma simüle edip planlamak üzere tasarlanmış "provokatif ve saldırgan bir savaş provası" olduğunu belirtti.

Kim, "Son zamanlarda yaşanan küresel jeopolitik kriz ve karmaşık uluslararası olayların ortaya koyduğu üzere, düşman devletlerin yürüteceği, kara savaş birliklerinin tüm askeri manevraları, savunma ile saldırı, tatbikat ile gerçek savaş arasında hiçbir ayrım gözetmiyor ve bunların son derece ezici ve önleyici bir süper saldırı ile bastırılması gerekir" dedi.

"Kuzey Kore'nin güvenlik alanı hiçbir şekilde ihlal edilemez" diyen Kim, Kore Yarımadası'nın ve bölgenin güvenliğini gerektiği şekilde savunacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua