Albüm: Kuzey Kore Lideri Kim, Xi İçin Karşılama Töreni Düzenledi

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping onuruna ülkenin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda görkemli bir karşılama töreni düzenledi.

Kaynak: Xinhua