Kuzey Kore lideri Kim, "denizaşırı görevlerde" ölen askerler anısına inşası süren müzeyi ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hayatını kaybeden askerler anısına Pyongyang'da inşa edilen müzeyi ziyaret ederek, projede çalışanlara teşekkür etti ve fidan dikti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "denizaşırı görevlerde" hayatını kaybeden askerler anısına inşa çalışmaları devam eden müzeye ziyarette bulundu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da "Denizaşırı Askeri Operasyonlardaki Savaş Kahramanlıkları Anıt Müzesi"nin inşası bir süredir devam ediyor.

Kim, kıdemli hükümet yetkililerinden oluşan heyetle anıt müzesinin inşaat alanını ziyaret etti.

Projenin gidişatı hakkında bilgi alan ve çalışanlara özverileri için teşekkür eden Kim, müzenin bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikti.

Kim, burada yaptığı konuşmada, "adalet ve haysiyet için verilen en değerli kutsal savaşta yer alan askerlerin asil fedakarlıklarını" övdü.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"un haberinde ise anıt müzesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 400'den fazla askerin mezarının bulunduğu belirtildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

