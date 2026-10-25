Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kim Jong-un, Çin'in Dandong kentini Wang Huning'in eşliğinde ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kim Jong-un, Çin'in Dandong kentini Wang Huning'in eşliğinde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Liaoning eyaletindeki Dandong kentini ziyaret etti. Ziyarette Kim'e Wang Huning eşlik etti; Wang, Xi Jinping'in selamlarını ileterek ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu ve siyasi güveni güçlendireceğini söyledi.

DANDONG, 25 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dandong kentini ziyaret etti.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning cumartesi günkü ziyaretinde Kuzey Kore liderine eşlik etti.

Kim'e Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Wang, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımakla ve dostluğa yönelik toplumsal desteği pekiştirmekle kalmayıp, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi ve işbirliği ile kalkınmayı ilerletmesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kim ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Xi Jinping'in liderliğinde Çin halkının elde ettiği olağanüstü kalkınma başarıları ile uluslararası alanda kazandığı haklı ve önemli konumu takdirle karşıladığını belirtti. Kim, köklü dostluğu sürdürmek, tatbiki işbirliğini artırmak ve her iki ülke halkına somut faydalar sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı

Kutsal toprakları füzelerle hedef aldılar
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı

Müjdeli haberi verdi: Türkiye genelinde süreç tamamlandı
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama