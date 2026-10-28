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Kim Jong-un, birliklerin savaşa tam hazır hale gelmesi için hazırlık çağrısı yaptı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bölük komutanlarına birliklerin savaşa tamamen hazır hale getirilmesi için muharebe hazırlıklarını tamamlamaları çağrısında bulundu. Kim, eğitim tatbikatlarında köklü iyileştirmelerin önemine dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, birliklerin savaşa tamamen hazır hale getirilmesi için muharebe hazırlıklarının tamamlanması çağrısında bulunarak, askeri eğitimde köklü iyileştirmelerin yapılması gerektiği mesajını verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) Bölük Komutanlarının Üçüncü Toplantısı kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bölük komutanlarının birincil görevinin, birliklerini savaşa tamamen hazır hale getirmek için muharebe hazırlıklarını tamamlamak olduğunu belirten Kim, eğitim tatbikatlarında yapılacak köklü iyileştirmeler sayesinde bunun hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Kim, bölük komutanlarının silahlı kuvvetlerin temelini daha da sağlamlaştıracağını ve ordunun geleceğinin onların sayesinde son derece parlak olduğunu ifade etti.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek, Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve geçen yıl durdurdukları hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung da cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey'in yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: AA
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