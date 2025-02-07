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Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor

Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor
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Bulgaristan'dan Rusya'ya seyir halinde olan kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilirken, mürettebat kurtarılmayı bekliyor.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Güncel
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