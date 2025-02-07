Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor
Bulgaristan'dan Rusya'ya seyir halinde olan kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilirken, mürettebat kurtarılmayı bekliyor.
Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Güncel