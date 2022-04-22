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Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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