KİLİS VALİSİ TAHİR ŞAHİN GÖREVE BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Kilis Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, kente gelerek görevine başladı. Sabah saatlerinde Vali Recep Soytürk, yeni görev yeri Tekirdağ'a uğurlama törenin ardından Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte karşılandı. Kilis Valiliği bahçesinde polis mangası tarafından karşılanan Vali Şahin, daha sonra protokol üyeleri ile tek tek tokalaştı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Kilis'i de etkileyen deprem felaketinin izlerini tamamen silecek ve hayatın normalleşmesi adına yapılan çalışmaları devam ettireceklerini vurgulayarak,?Şahsımı böylesine onurlu bir göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, şahsıma duydukları güven nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde; başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere, mülki idare amirlerimizle, il ve ilçe belediye başkanlarımızla, üniversitemizle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, Kilis'imizin yetiştirmiş olduğu değerlerle, basınımızın güzide temsilcileriyle kısacası tüm Kilisli hemşerilerimizle, ortak akılla, hep birlikte kadim ve ensar şehir Kilis'imize nasıl katkıda bulunuruz, bunun çabası içerisinde olacağız.Yapımı devam eden deprem konutlarımızın ve köy evlerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan takvim programı içerisinde tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslimini sağlayacağız. Son kararname ile birlikte bu ulvi görevi devraldığım Valimiz Recep Soytürk'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Gönül birlikteliğimizin daim olması dileğiyle tüm Kilisli hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum? diye konuştu.