Kilis'te kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kilis'in Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Erkmen ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025'teki önemli olaylara ait fotoğrafları inceledi ve oy verdiler.

Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Erkmen ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erkmen ve Çamlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Erkmen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini beğenen Erkmen, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Çamlı, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini beğendi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
