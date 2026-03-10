Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı

Kilis Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için 50 bin lira topladı.

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, Kur'an kurslarında düzenledikleri "Ramazan kumbarası" uygulamasına öğrencilerin katkı sunduğunu söyledi.

Yardımlar için öğrencilere teşekkür eden Bozkurt, "Müftülük bünyesinde açtığımız 4-6 yaş Kur'an kurslarında yaptığımız proje kapsamında toplanan paraları öğrencilerimiz öğretmenleri ile gelerek bizlere teslim etti. Biz de bu paraları Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilere kitap hediye eden Müftü Bozkurt, bu duyarlılığa katkı sunan velilere de teşekkür etti.