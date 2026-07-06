Haberler

Kilis'te yaz Kur'an kursları başladı

Kilis'te yaz Kur'an kursları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları Kilis'te başladı. Vali Ömer Kalaylı, Ballıoğlu Camisi'nde öğrencilerle buluşarak kursun açılışını yaptı. 6 hafta sürecek eğitimlerde Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, ahlak ve sosyal etkinlikler yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Kilis'te başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Kalaylı, Ballıoğlu Camisi'nde kursa başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, çocukların milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yaz Kur'an kurslarında görev alacak öğreticilere teşekkür etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da 6 hafta sürecek eğitimlerde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ile milli ve manevi değerler alanlarında eğitim alacaklarını, bunun yanında çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de destekleneceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından Yaz Kur'an Kurslarının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

Dünya Kupası'nda parmak ısırtmıştı! Lukaku'nun bonservisi belli oldu
Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi

Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar

Tarihi galibiyet sonrası caddeyi stadyuma çevirip o sesle inlettiler