Kilis'te yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Kilis'te başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Kalaylı, Ballıoğlu Camisi'nde kursa başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, çocukların milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yaz Kur'an kurslarında görev alacak öğreticilere teşekkür etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da 6 hafta sürecek eğitimlerde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ile milli ve manevi değerler alanlarında eğitim alacaklarını, bunun yanında çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de destekleneceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından Yaz Kur'an Kurslarının açılışı gerçekleştirildi.