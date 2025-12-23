Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Kilis'te park halinde bulunan bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kilis'te park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
L.J. idaresindeki 34 KU 7871 plakalı otomobil, Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde park halindeki 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan J.Y. yaralandı.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan J.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel