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Kilis'te Tarihi Motosiklet Evi Açıldı

Kilis'te Tarihi Motosiklet Evi Açıldı
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Kilis'te, klasik motosikletlerin sergilendiği bir motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki bu mekanda farklı modellere sahip 7 motosiklet bulunuyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, motosikletin Kilis'in önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte motosikletin bir tutku olduğunu söyledi.

Motosikletin Kilis'in bir parçası ve dinamiği olduğunu ifade eden Karacoşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'in bazı sokakları var ki motosiklet dışında geçebilme imkanınız yok. Şehrin dinamikleri ile yaptığımız faaliyetlerin içerisinde benim hayalim olan tarihi motosiklet evini açmak bugün mümkün olabildi. Benim için bu son derece önemliydi. Çünkü ben bunu kaç yıldır hayal ediyordum. Ama bir şekilde değişik meselelerle olamıyordu. Netice de bunu başardık. Muhtemeldir ki bizden sonra görev yapacak değerli arkadaşlar bunu geliştirerek daha iyi bir yere taşıyacaktır."

Açılışa katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Hakan Bilecen de tarihi motosiklet evinin açılması için katkı sağlayan hayırseverlere ve akademik personele teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tarihi motosiklet evini gezdi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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