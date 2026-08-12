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Kilis'te Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Kilis'te Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
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Kilis-Elbeyli kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Demir, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Demir (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Elbeyli kara yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Ö.D.'nin kullandığı 27 ARC 93 plakalı otomobil ile İbrahim Demir'in idaresindeki 79 ABD 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demir ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Demir doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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