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Kilis'te motosiklet hırsızları tutuklandı

Kilis'te motosiklet hırsızları tutuklandı
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Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Öncüpınar Mahallesi'nde S.A'nın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin çalışması sonucu motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen M.Ü. ve M.K. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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