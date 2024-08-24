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Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü kutlandı

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Kilis'te, Mercidabık Zaferi'nin 508'inci ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk konuldu ve saygı atışı yapıldı. Vali Tahir Şahin, Mercidabık Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da ülkenin güvenliği için başarılı bir mücadele olduğunu ifade etti.

KİLİS'te, Mercidabık Zaferi'nin 508'inci ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama töreni yapıldı.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkan Vekili Kadir Yıldız, Garnizon Komutanı Albay Coşkun Karaca, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk konuldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Tahir Şahin, törendeki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu padişahı, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehditle tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferinin, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Böylece Orta Doğu'ya açılan Osmanlı, bu coğrafyada yaşayan farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Ayrıca bu zafer, ileride Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği sürecin başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek, ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 8'nci yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere, ülkemizin güvenliği için tıpkı 508 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konulmuştur."

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları, ok atışı gösterisi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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