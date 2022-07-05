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Kilis'te kurban pazarı denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Güncel
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Kilis'te kurban pazarı denetlendiKİLİS Kilis'te Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan Pazar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Kilis'te kurban pazarı denetlendi

KİLİS Kilis'te Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan Pazar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile 15 kişiden oluşan veteriner hekimler kurbanlıkların satıldığı canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvanları inceleyen ve kurban satıcılarını ve vatandaşları bilgilendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı açıklamada, Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan hareketliliği yaşandığını ifade ederek, "İlimize gelen hayvanları kayıt alına alıyoruz. Gelen hayvanların nereden geldiği veya bizim ilimizden hangi illere gittiği kontrol ediyoruz. Hayvanlar küpelimi, veteriner raporları varmı?, bu hayvanların aşıları yapılmış mı?, bu kontrolleri yapıyoruz. Bu hayvanlar sağlıklı mı, 15 veteriner hekim ile birlikte kontrol ediyoruz. İlimizde yaklaşık 35 bin küçük baş, bin adet büyükbaş hayvanın kurban edileceğini ön görüyoruz. İlimizde kurbanlık küçük baş hayvanlar yeterli olmakla birlikte, yenide sektörel anlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu'dan ilimize hayvanlar geliyor" dedi.

Kurbanlık satıcıları ise işlerin iyi olduğunu, hayvanların yüzde 70'nin satıldığını, erkek koyunun kilosu 65-70 TL, dişi koyunun kilosu ise 45-50 arasında değişin fiyatlarla satılıyor diye konuştular.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

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