Kilis'te Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

Türk Kızılayı Kilis Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte mağaza gezerek diledikleri kıyafetleri seçti.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi tarafından yaklaşık bin çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet hediye edildi.

Kızılay tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki bir mağazaya getirildi.

Ailelerinin de refakat ettiği çocuklar, gönüllerince bayramlıklarını seçip evlerine gitti.

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazanda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Erdoğan, "Ramazanın bereketi ile ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca destek olduk. Bağışçılarımız bize her türlü desteği sağladılar. Ramazan'da hem koli hem de nakdi desteklerimiz devam etti. Yaklaşan bayram öncesi çocuklarımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımız ne giymek isterse onu seçmelerini istedik. Onlarda elbiselerini alarak mutlu bir şekilde ayrıldılar." dedi.

Bayramların çocuklar mutlu olunca güzel olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bayrama kadar yaklaşık bin çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini hediye etmiş olacağız. Amacımız çocukları mutlu etmekti. Onlar da mutlu oldu. Kilis Kızılay olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız ve gereken desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
