Kilis'te Kaybolan 11 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
Elbeyli ilçesinde kaybolan 11 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 11 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Elbeyli ilçesine bağlı Yenideğirmen köyünde hayvancılıkla uğraşan A.A, 11 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel