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Kilis'te jandarma, 40 sürücüye güvenli tarım eğitimi verip römorklara reflektör taktı

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Kilis'te jandarma, 40 sürücüye güvenli tarım eğitimi verip römorklara reflektör taktı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köylerde seminer düzenlendi. Bu kapsamda 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi, 40 traktör römorkuna reflektör takıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 40 sürücüye eğitim verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.

Bilgilendirme amacıyla broşür dağıtan ekipler, 40 traktör römorkuna reflektör taktı.

Kaynak: AA
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