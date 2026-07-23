Kilis'te 2026 Yılı 2. Dönem Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ikinci döneminde il genelinde yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca sürdürülen projelerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı, devam eden yatırımların mevcut durumları gözden geçirildi.

Katılımcılar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA