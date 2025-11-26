Haberler

Kilis'te Husumet Nedeniyle Av Tüfeğiyle Cinayet

Güncelleme:
Kilis'in Musabeyli ilçesinde M.B., husumetli olduğu İbrahim Tilki'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası M.B. gözaltına alındı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde M.B. (30), husumetli olduğu İbrahim Tilki'yi (38) çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Topallar köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim Tilkii ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı. M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
