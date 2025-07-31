Kilis'te Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet' projesi kapsamında 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Kilis Valisi, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak için sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kilis İl Müftülüğünce yürütülen "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesi kapsamında, Yaz Kur'an kurslarına devam eden 10-15 yaş arası 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, okulların tatil olmasıyla kent genelinde yaklaşık 5 bin çocuğun Yaz Kur'an Kurslarına katıldığını söyledi.

Vali Şahin, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, otobüslerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne uğurlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.