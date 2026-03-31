Kilis'te telefon dolandırıcılığı girişimi polisin müdahalesiyle engellendi

Kilis'te telefon dolandırıcılığı girişimi polisin müdahalesiyle engellendi
Kilis'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara hedef olan bir vatandaş, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı. Polis, dolandırıcının talep ettiği para ve ziynet eşyalarını kurtardı.

Kilis'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan bir kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda devriye görevi yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde telefonla konuşan Doğan Polat'ı fark etti.

Ekiplerin yaptığı görüşmede, Polat'ın kayıtlı olmayan bir numaradan arandığı ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin, adının terör operasyonuna karıştığını iddia ederek kendisinden para talep ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Polat'ın evindeki para ve ziynet eşyalarını alarak kent merkezinde biriyle buluşmaya hazırlandığı tespit edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ve bilgilendirmesi sayesinde, vatandaşın ziynet eşyaları ile birlikte yaklaşık 450 bin lirayı dolandırıcılara teslim etmesi engellendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı