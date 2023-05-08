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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Bağarası köyünde araziyi sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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