Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Bağarası köyünde araziyi sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel