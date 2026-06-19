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Kilis'te deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 2 cami ibadete açıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Kilis'teki Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, restorasyonlarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Vali Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri katıldı.

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Ulu Cami'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törendeki konuşmasında, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentteki camilerde de hasar oluştuğunu anımsattı.

Bu camilerde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalaylı, "Depremde hasar alan camilerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da restorasyonu biten Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camilerinin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından kurdele keserek Ulu Cami'yi yeniden ibadete açtı.

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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