Kilis'te DEAŞ Operasyonunda Tutuklama
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen A.İ. isimli şüpheli tutuklandı.
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen A.İ., isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.