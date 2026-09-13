Kilis'te çocuklara yönelik iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar da vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na vatandaşlar iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Çocuklar, katılımcılarla iklim ve çevre temalı sokak röportajları gerçekleştirirken, "İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı" aracılığıyla çocukların ve vatandaşların görüşleri toplandı.

Önceden hazırlanan tohum topları katılımcılara dağıtılırken, dijital ayak izi panosu üzerinden çocuklarla interaktif farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca "Ekran Süresi Mini Anketi" uygulanarak çocukların dijital alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: AA