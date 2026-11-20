Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kilis'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik şenlik düzenlendi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Kilis Çocuk Hakları Komitesi koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşları da destek verdi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin çocuk haklarını tanıtmak ve çocukları hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Etkinlikte çocukların öncelikli çalışma alanları arasında yer alan dijital riskler, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi ve 27. Uluslararası Çocuk Forumu konularında da farkındalık çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda çocukların dijital dünyada güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelede görüşlerinin alınması ve uluslararası platformlarda karar alma süreçlerine katılımlarının güçlendirilmesi konularına dikkat çekildi.

Programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, çocuklarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA