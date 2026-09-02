Kilis'te Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Gözaltı

Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pompalı tüfekle birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA