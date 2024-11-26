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Kilis'te Belediye İşçisi Temizlik İçin Çamurlu Ayakkabısını Çıkardı

Kilis'te Belediye İşçisi Temizlik İçin Çamurlu Ayakkabısını Çıkardı
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Kilis'te bir özel bankaya giden Mehmet Özdemir, içeri girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dışarıda bıraktı. Özdemir, başka insanlara zahmet vermemek ve bankanın temizliğini korumak amacıyla bu hareketi yaptığını açıkladı.

Kilis'te belediye işçisi Mehmet Özdemir, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.

Kent merkezindeki özel bankanın şubesine gelen Özdemir, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.

İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Özdemir, AA muhabirine, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için çamurlu çizmelerini çıkardığını söyledi.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştığını belirten Özdemir, "Bankadan para çekmem gerekiyordu. Çizmem de çok çamur olduğu için dışarıda çıkartarak bankaya girdim. İçerisi çok temizdi kirlensin istemedim." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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