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CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

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22 yıldır AK Parti'nin yönettiği Kilis'te seçimi kazanan CHP'li Başkan Hakan Bilecen koltuğa oturur oturmaz şehirdeki Arapça tabelalar için harekete geçti.

ZABITA EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

İŞ YERİ AÇMA RUHSATI OLMAYANLARA UYARI YAPILDI

Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki Arapça tabela ve posterleri söktü. Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

CHP'li başkan Kilis'te hızlı başladı! İş yerlerindeki Arapça tabela ve posterler söküldü

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Kaynak: AA / Güncel

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