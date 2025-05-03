Kilis'te Aileyi Koruma Kampanyası Başlatıldı

Kilis'te Aileyi Koruma Kampanyası Başlatıldı
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Diyanet-Sen Kilis Şubesi, 'Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver' sloganıyla 2025 Aile Yılı kapsamında imza kampanyası başlattı. Kampanya, toplumun değerlerini koruma amaçlı başlatıldı.

Kilis'te "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Diyanet-Sen Kilis Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Diyanet-Sen Kilis Şube Başkanı Emin Gültekin, "2025 Aile Yılı" kapsamında 81 ilde eş zamanlı imza kampanyası başlatıldığını söyledi.

Gültekin, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun en kıymetli hazinelerinden biri köklü ahlak anlayışımızdır. Ancak bazı medya yayınları bu değerlere zarar vermekte ve vicdanları yaralayan içerikleri normalleştirmektedir. Özellikle gündüz kuşağında yayınlanan bazı televizyon programları çocuk istismarı, aile içi şiddet ve çarpık ilişkileri kamuoyuna olağanmış gibi sunarak toplumsal yapımızı zedelemektedir. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil toplumun bütün dokusunu derinden etkilemektedir. Aile kurumu yıpranmakta, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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