Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende şehitler için dua edildi.

Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin istiklal sevdasının ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu belirten Kalaylı, "Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle, en çetin şartlarda dahi istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak, bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Kalaylı, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA
Hatay'da yük treni otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Faciaya kıl payı! Bu araçtakiler sağ çıktı

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi

Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! Tüm birikimi çöp oldu
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Türk dünyası Ankara’da buluştu: Kardeşlik fidanları dikildi
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi