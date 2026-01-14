Kilis'te kurum müdürleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kilis'te kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurum müdürleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kilis Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Avcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini beğenen Avcı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Kilis İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Ateş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oyladı.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Ateş, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini beğendi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini oylayan Söylemez, "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.