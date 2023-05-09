Kilis'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Kilis'te çıkan yangın sonucu 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KİLİS'te 2 katlı bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Şehitler Mahallesi'nde öğle saatlerinde 2 katlı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ayakta müdahale edildi.Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangın ile ilgili, soruşturma başlattı.