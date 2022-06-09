Kilis'te 2 bin genç üniversiteden mezun oldu - Haberler

Kilis'te 2 bin genç üniversiteden mezun oldu

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2021-2022 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende bu dönem 2 bin öğrenci keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.

7 Aralık Üniversitesi mezuniyet Kütüphane ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Müzik dinletisinden sonra Üniversitede birincisi Ümmü Gülsüm Şahin, mezuniyet konuşması yaptı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin 15'inci kuruluş yıl dönümüne mezuniyet denetimine denk geldiğini katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Üniversitemiz 15 yıl önce kuruldu ama, 35 yıllık bir geçmişi var. Çok sayıda insanın gayretleri ve vizyoner düşüncesiyle Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak 35 yıl önce Gaziantep'e bağlı iken kurularak üniversite serüvenimiz başladı. O günden beri her geçen gün büyüyen bir üniversiteyiz. Şuan 8 fakülte, 4 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okul, 14 araştırma merkezi çok sayıda tesis, kütüphaneler, 1200 kişilik konferans salonu, 3 kampüs bulunuyor. Üniversitemizin 2007 yılında kurulması kararı veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yüksek oku, fakülte yapan Kilisli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karacoşkun, 2 bin öğrencinin bu dönem mezun olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra Fakülte ve meslek yüksek okullarında dereceye girenlere ödüller verildi. 15'inci üniversitenin kuruluşunda dereceye giren spor takımlarına hediyeler, Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile protokol üyeleri tarafından verildi. Üniversite birincisi Ümmü Gülsüm Şahin, Kütüğe plaket çaktıktan sonra öğrencilerin kep atmasıyla program sona erdi.