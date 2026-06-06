Haberler

Kilis Valisi Kalaylı'dan Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, il oluşun 31. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehrin tarihi ve potansiyeline vurgu yaparak, kalkınma ve huzur için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaylı mesajında, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Kilis'in medeniyetlerin izlerini taşıyan köklü bir tarihi, olduğunu aktaran Kalaylı, şunları kaydetti:

"Bugün, geçmişinden aldığı güç ve sahip olduğu potansiyelle geleceğe emin adımlarla yürüyen Kilis'imiz, üretken insanları, güçlü dayanışma kültürü ve sahip olduğu değerleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bizler de aziz milletimizden aldığımız güçle, şehrimizin kalkınması, hemşehrilerimizin huzur ve refahı ile geleceğe daha güçlü hazırlanması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı vesileyle, Kilis'imizin il olmasında emeği geçen devlet büyüklerimizi, şehrimizin gelişimine katkı sunan tüm kişi ve kurumları şükranla anıyor, hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıllık il olma gururunu hep birlikte yaşadığımız bu özel günde, başta kıymetli Kilisli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın il oluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, serhat şehrimiz Kilis'imizin geleceğinin daha aydınlık, daha güçlü ve daha müreffeh olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bursa'da Nazar'ın 7 yıllık esaretini bitiren görüntü

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esaretini bitiren görüntü
Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi

Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi
Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum