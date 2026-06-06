Kilis Valisi Kalaylı'dan Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaylı mesajında, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Kilis'in medeniyetlerin izlerini taşıyan köklü bir tarihi, olduğunu aktaran Kalaylı, şunları kaydetti:

"Bugün, geçmişinden aldığı güç ve sahip olduğu potansiyelle geleceğe emin adımlarla yürüyen Kilis'imiz, üretken insanları, güçlü dayanışma kültürü ve sahip olduğu değerleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bizler de aziz milletimizden aldığımız güçle, şehrimizin kalkınması, hemşehrilerimizin huzur ve refahı ile geleceğe daha güçlü hazırlanması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı vesileyle, Kilis'imizin il olmasında emeği geçen devlet büyüklerimizi, şehrimizin gelişimine katkı sunan tüm kişi ve kurumları şükranla anıyor, hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıllık il olma gururunu hep birlikte yaşadığımız bu özel günde, başta kıymetli Kilisli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın il oluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, serhat şehrimiz Kilis'imizin geleceğinin daha aydınlık, daha güçlü ve daha müreffeh olmasını temenni ediyorum."