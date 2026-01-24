Haberler

Musabeyli Jandarma Komutanı Türk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Musabeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Türk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kilis Musabeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Türk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Türk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "GTarihin şahidi" fotoğrafını tercih eden Türk, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

